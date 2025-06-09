Не подходите к этим милым малышам. В парках Петербурга — новые жители

Это слетки ушастой совы. Им уже несколько месяцев, и они выбрались из гнезда, но ещё не умеют самостоятельно добывать пищу и находятся под присмотром родителей, рассказывает 9 июня биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
В гнезде совятам быстро становится тесно. К тому же на «свободе» у них появляется возможность качать мышцы, махать крыльями, тренировать лапы. По размеру они уже как взрослые птицы, и взгляд их суров, но пуховые перья выдают их нежный возраст.
«Если в парке или в лесу вы заметили маленького совёнка, ни в коем случае не берите его в руки! Родители где-то рядом, они агрессивно защищают своё потомство и могут нанести человеку серьёзную травму», — напоминает Павел Глазков.
Сейчас в Петербурге много слетков — молодняка, еще не умеющего летать. «Фонтанка» подробно рассказывала, как опознать слетков и что делать при встрече с ними на улице.