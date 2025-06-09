Не подходите к этим милым малышам. В парках Петербурга — новые жители

В гнезде совятам быстро становится тесно. К тому же на «свободе» у них появляется возможность качать мышцы, махать крыльями, тренировать лапы. По размеру они уже как взрослые птицы, и взгляд их суров, но пуховые перья выдают их нежный возраст.