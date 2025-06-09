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Не подходите к этим милым малышам. В парках Петербурга — новые жители

Такие мультяшные создания сейчас живут по соседству с нами, во многих парках Петербурга. Именно этих сфотографировал в одном из парков фотограф-натуралист Станислав Крутоверцев.

Источник: Станислав Крутоверцев / «Каждой твари по паре»

Это слетки ушастой совы. Им уже несколько месяцев, и они выбрались из гнезда, но ещё не умеют самостоятельно добывать пищу и находятся под присмотром родителей, рассказывает 9 июня биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

В гнезде совятам быстро становится тесно. К тому же на «свободе» у них появляется возможность качать мышцы, махать крыльями, тренировать лапы. По размеру они уже как взрослые птицы, и взгляд их суров, но пуховые перья выдают их нежный возраст.

«Если в парке или в лесу вы заметили маленького совёнка, ни в коем случае не берите его в руки! Родители где-то рядом, они агрессивно защищают своё потомство и могут нанести человеку серьёзную травму», — напоминает Павел Глазков.

Сейчас в Петербурге много слетков — молодняка, еще не умеющего летать. «Фонтанка» подробно рассказывала, как опознать слетков и что делать при встрече с ними на улице.