Скоро Молдова станет страной пенсионеров и ПАС: Каждый второй молодой человек покидает страну навсегда

Ионицэ отметил, что к моменту поступления в школу 15% из 38 тысяч детей уже находились за границей. Когда они достигли возраста лицея, к 2020 году за рубежом находился уже каждый третий ребёнок, рождённый в 2004 году. В университетах, в 2023 году, в Молдове оставались лишь 60% представителей поколения 2004 года. Эксперт оценивает, что один из двух молодых людей покидает страну до достижения 22 лет. Это означает, что к моменту окончания университетов в 2026 году в стране останутся лишь 17,8 тысячи молодых людей из первоначальных 38 тысяч.