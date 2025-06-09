Республику Молдова затронул «образованный, постоянный и ускоренный» отток населения. Экономист Вячеслав Ионицэ отмечает, что спустя 21 год только половина из 38 тысяч детей, рождённых в 2004 году, остаются в стране, передаёт IPN.
«Это не просто сухая статистика — это болезненная рентгенограмма нашего коллективного провала в том, что мы не смогли предложить ребёнку, родившемуся здесь, достаточно причин, чтобы остаться», — подчеркнул Ионицэ.
Экономист, который проследил весь путь поколения 2004 года — от детского сада до школы, лицея, университета и первых лет работы, констатирует, что «на каждом этапе это поколение демографически сокращалось». По его словам, явление это не естественное, а глубоко структурное.
Ионицэ отметил, что к моменту поступления в школу 15% из 38 тысяч детей уже находились за границей. Когда они достигли возраста лицея, к 2020 году за рубежом находился уже каждый третий ребёнок, рождённый в 2004 году. В университетах, в 2023 году, в Молдове оставались лишь 60% представителей поколения 2004 года. Эксперт оценивает, что один из двух молодых людей покидает страну до достижения 22 лет. Это означает, что к моменту окончания университетов в 2026 году в стране останутся лишь 17,8 тысячи молодых людей из первоначальных 38 тысяч.
Экономист обращает внимание и на налоговые потери государства, помимо потери человеческого капитала: каждый уехавший молодой человек означает утрату 25−30 лет налоговых поступлений. При средней годовой налоговой нагрузке в 4 тысячи евро Молдова теряет от 100 до 120 тысяч евро на каждого молодого человека, решившего строить будущее в другой стране.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Перчун ударился в математику и заявил о 150 годах «русификации»: Почему Министр образования Молдовы не намерен менять название предмета «История румын».
Дан Перчун высказал мнение министерства (далее…).
Ложь, повторенная сто раз, становится правдой: Как ПАС нашли внешнего и внутреннего врага Молдовы и не устают повторять, как мантру.
Чем хуже дела в стране, тем торжественнее и выспреннее слова (далее…).
Власти Молдовы запретили Крестный ход в День Святой Троицы ради гей-парада: Священники и прихожане планировали пройти по Гагаузии и Тараклии.
В следующее воскресенье, 15 июня, более 3000 человек планировали пройти Крестным ходом от села Чишмикиой через населённые пункты Вулканешты, Тараклию, Конгаз до Комрата (далее…).
Отток оказывает негативное влияние на рынок труда, приводя к дефициту квалифицированной рабочей силы. Особенно страдают сферы образования и IT.
В рамках усилий по убеждению молодёжи остаться в Молдове Вячеслав Ионицэ предлагает ввести условные стипендии, налоговые льготы для вернувшихся из-за рубежа молодых людей и доступные кредиты на жильё. По его мнению, важнейшими условиями являются меритократия и цифровизация. Университеты должны давать навыки, которые можно реализовать в стране. «Молдова не должна просто просить их остаться — она должна предложить им предсказуемое, достойное и процветающее будущее», — заключил эксперт.