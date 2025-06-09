В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера

«Авторизация будет происходить первичная через СМС, в этой ситуации говорить о том, что какие-то сверхтребования возникают по идентификации, наверное, нельзя. Но при этом будет исключена возможность использования подменных номеров, виртуальных номеров и так далее. Мы точно будем уверены, что за этим номером стоит реальный человек», — сказал Шадаев, отметив, что номер для регистрации должен быть российским.
Авторизация через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), добавил министр, будет необходима лишь тем пользователям, которые захотят воспользоваться государственными функциями, представленными на площадке.
Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский говорил, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. В понедельник он заявил, что текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду. Правительство РФ ранее поддержало законопроект.
Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID.
Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжах и дополнительного образования, в том числе с использованием «Госуслуг» и федеральных образовательных систем.