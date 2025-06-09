В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера

«Авторизация будет происходить первичная через СМС, в этой ситуации говорить о том, что какие-то сверхтребования возникают по идентификации, наверное, нельзя. Но при этом будет исключена возможность использования подменных номеров, виртуальных номеров и так далее. Мы точно будем уверены, что за этим номером стоит реальный человек», — сказал Шадаев, отметив, что номер для регистрации должен быть российским.