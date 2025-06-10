Кроссворд на 10 июня 2025

Всемирный день мороженого, который ежегодно отмечается 10 июня, — это повод поговорить не только о любимом десерте, но и о его удивительной истории. От древнего Китая до современных джелатерий — мороженое давно стало частью гастрономической культуры мира. Предлагаем разгадать наш кроссворд, проверить свои знания и освежить воспоминания о вкусе детства.