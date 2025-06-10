Кроссворд на 10 июня 2025

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Всемирный день мороженого, который ежегодно отмечается 10 июня, — это повод поговорить не только о любимом десерте, но и о его удивительной истории. От древнего Китая до современных джелатерий — мороженое давно стало частью гастрономической культуры мира. Предлагаем разгадать наш кроссворд, проверить свои знания и освежить воспоминания о вкусе детства.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.