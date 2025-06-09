Аварийные отключения электричества продолжаются во Владивостоке

Также продолжают поступать жалобы от жителей улицы Басаргина в микрорайоне Патрокл, где продолжаются регулярные и продолжительные отключения света. Судя по сообщениям местных жителей в telegram-чат мэра, последний раз аварийная ситуация была 7 июня. Ранее такие отключения, частые и продолжительные, приводили не только к порче продуктов питания из-за разморозившихся холодильников, но и к промерзанию внутридомовых систем отопления с повреждением труб. МЦУ Владивостока, отвечая на жалобы горожан, ссылается на некие аварийные ситуации на подстанции.