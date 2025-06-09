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Аварийные отключения электричества продолжаются во Владивостоке

Аварийные отключения электричества продолжаются во Владивостоке, без света в очередной раз осталась часть Первомайского и Ленинского районов, сообщает ИА DEITA.RU.

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Источник: ДЕЙТА

На Чуркине обесточено 12 домов и зданий на улицах Берёзовой, Краева, Калинина, Черёмуховой, Харьковской и Полтавской, а также светофоры в районе остановки «Сквер Чайка». Расчётное время восстановления подачи электроэнергии — 20:00.

А в районе Луговой и Минного городка без света остались более 20 адресов на улицах Луговой, Новоивановской, Ивановской, Светланской, Горной, Карякинской, 1-ой Матросской и 3-ой Матросской.

Оба отключения устраняют бригады МУП «ВПЭС».

Также продолжают поступать жалобы от жителей улицы Басаргина в микрорайоне Патрокл, где продолжаются регулярные и продолжительные отключения света. Судя по сообщениям местных жителей в telegram-чат мэра, последний раз аварийная ситуация была 7 июня. Ранее такие отключения, частые и продолжительные, приводили не только к порче продуктов питания из-за разморозившихся холодильников, но и к промерзанию внутридомовых систем отопления с повреждением труб. МЦУ Владивостока, отвечая на жалобы горожан, ссылается на некие аварийные ситуации на подстанции.