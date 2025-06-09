Чем холерики отличаются от меланхоликов, сангвиников и флегматиков: характеристика типа личности

Он шумный, вспыльчивый и вечно на взводе. У него сто идей в минуту, и все — срочно в реализацию. Он не будет ждать, когда вы решите высказаться, потому что уже принял решение — за всех. Холерика сложно не заметить, это природный двигатель, батарейка, которая почти не садится. Если вы живете, работаете или встречаетесь с таким персонажем, велика вероятность, что вы задумывались: «Это у него просто такой темперамент такой или уже клиника?». Подробнее о том, как понять холерика и наладить с ним отношения — в материале «Газеты.Ru».