Роспотребнадзор дал рекомендации для аллергиков в сезон тополиного пуха

«Сокращайте время нахождения на улице, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда уровень пуха в воздухе повышен. Проводите ежедневную влажную уборку до трех раз в день. Закройте окна и старайтесь избегать попадания пуха в помещения, используя москитные сетки. По возвращению домой следует тщательно умыться, а лучше — принять душ и промыть нос», — рассказали в пресс-службе ведомства.