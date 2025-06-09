Роспотребнадзор дал рекомендации для аллергиков в сезон тополиного пуха

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Проводить ежедневную влажную уборку в квартире, чаще менять повседневную одежду и использовать москитные сетки на окнах рекомендуется для того, чтобы минимизировать симптомы аллергии и избежать контакта с аллергенами в период цветения тополя, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«Сокращайте время нахождения на улице, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда уровень пуха в воздухе повышен. Проводите ежедневную влажную уборку до трех раз в день. Закройте окна и старайтесь избегать попадания пуха в помещения, используя москитные сетки. По возвращению домой следует тщательно умыться, а лучше — принять душ и промыть нос», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора также рекомендуют менять и стирать повседневную одежду и постельное белье как можно чаще, проводить регулярную чистку и обслуживание вентиляционных систем, а также протирать оргтехнику на рабочем месте.
В случае проявления аллергии в Роспотребнадзоре рекомендуют не заниматься самолечением и обязательно обратиться к врачу.
«Кроме того, вне сезона цветения полезно вести активный образ жизни, проводить больше времени на свежем воздухе и получать положительные эмоции», — добавили в ведомстве.