Движение трамваев восстановлено в Перуновском переулке. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Трамваи, следующие маршрутами № 7 и 9, задерживались в районе остановки «Улица Палиха» по техническим причинам. В связи с этим маршруты городского транспорта были временно изменены.
До этого схожие задержки фиксировались в движении трамваев № 26 и 38. Причиной стало ДТП. В частности, проблемы в движении наблюдались в районе остановки «Улица Шверника».
В связи с этим на Большой Черемушкинской улице запустили автобусы, которые курсировали от станции метро «Профсоюзная» до «Тульской». Спустя время движение общественного транспорта было восстановлено и введено в график.