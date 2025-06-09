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Движение трамваев восстановлено в Перуновском переулке

Трамваи, следующие маршрутами № 7 и 9, задерживались в районе остановки «Улица Палиха» по техническим причинам.

Источник: РИА "Новости"

Движение трамваев восстановлено в Перуновском переулке. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Трамваи, следующие маршрутами № 7 и 9, задерживались в районе остановки «Улица Палиха» по техническим причинам. В связи с этим маршруты городского транспорта были временно изменены.

До этого схожие задержки фиксировались в движении трамваев № 26 и 38. Причиной стало ДТП. В частности, проблемы в движении наблюдались в районе остановки «Улица Шверника».

В связи с этим на Большой Черемушкинской улице запустили автобусы, которые курсировали от станции метро «Профсоюзная» до «Тульской». Спустя время движение общественного транспорта было восстановлено и введено в график.