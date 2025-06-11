Ответы на кроссворд от 10 июня 2025: интересные факты про Всемирный день мороженого

По горизонтали:
1. Пломбир
Пломбир — классическое сливочное мороженое из цельного молока или сливок с добавлением яиц и ароматизаторов, таких как ваниль, миндаль, шоколад или орехи. Хотя его происхождение связывают с Францией и эпохой Наполеона III, первые упоминания относятся к 1815 году. В СССР производство этого мороженого было остановлено в 1917 году и возобновлено через 20 лет по американской технологии после визита Микояна в США. Сегодня пломбир особенно популярен на постсоветском пространстве.
2. Лед
Фруктовый лед — холодный десерт из замороженного сока, чая или фруктовых напитков, который готовится путем замораживания жидкости вокруг палочки. История его появления начинается в 1905 году, когда мальчик Фрэнк Эпперсон случайно обнаружил замерзшую газированную воду. В 1922 году он представил этот продукт на Оклендском бале для пожарных. В следующем году он запатентовал «замороженный лед на палочке», получив название Popsicle, а затем передал права нью-йоркской компании.
3. Семифредо
Семифредо — традиционный итальянский десерт, появившийся в начале XX века. Он представляет собой полутвердое мороженое с орехами, фруктами, ягодами и шоколадом. Основной компонент — взбитые яйца: белки и желтки взбиваются отдельно и добавляются в смесь, придавая ей консистенцию замороженного мусса. Семифредо чаще всего подают на бисквите или в тарталетке.
4. Кафе
В 1996 году венесуэльское кафе-мороженое Heladería Coromoto из Мериды вошло в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое разнообразие вкусов мороженого — 860.
По вертикали:
1. Глясе
Глясе — охлажденный кофе с добавлением мороженого. По легенде, он возник в Австрии, когда один посетитель заказал капучино, но у бармена не было молока. Он заменил его мороженым, и напиток стал популярным. Впоследствии его включили в меню кафе.
2. Лакомка
«Лакомка» — мороженое в виде цилиндра из 12%-ного пломбира с шоколадной глазурью, нанесенной путем распыления вспененной эмульсии через специальную насадку. В отличие от эскимо, глазурь покрывает только поверхность цилиндра, торцы же остаются без покрытия. Основой может быть белое или шоколадное мороженое, но глазурь всегда делается из молочного шоколада. Этот сорт и его вариант «Бородино» очень популярны в России.
3. Фостер
Банановый фостер — десерт, приготовленный из жареных бананов и ванильного мороженого, который подается с соусом из сливочного масла, коричневого сахара, корицы, темного рома и бананового ликера. Бананы слегка обжариваются на сливочном масле с сахаром, затем добавляется алкоголь и поджигается. После фламбирования их выкладывают на мороженое, приправляя по желанию корицей и мускатным орехом. Этот десерт был создан в 1951 году в ресторане «Бреннан» в Новом Орлеане и назван в честь Ричарда Фостера. Сегодня он считается изысканным блюдом во многих ресторанах мира.
4. Джелато
Джелато — итальянский замороженный десерт из свежего коровьего молока и сахара, с добавлением ягод, орехов, шоколада и фруктов. В отличие от обычного мороженого, оно содержит только молочные жиры. Настоящее джелато готовится вручную в специальных заведениях (джелатериях) и подается сразу после приготовления. Каждый мастер создает уникальный вкус и аромат, используя разнообразные ингредиенты, включая базилик, оливковое масло, сыр и красное вино.
5. Сорбет
Сорбет — фруктово-ягодное мороженое, которое иногда замораживают не полностью и используют в качестве холодного напитка. В итальянском языке он называется sorbetto, от слова «смаковать», во французском — sorbet. Напиток попал во Францию из Италии во времена правления Генриха II, женой которого была итальянка Екатерина Медичи. В Европе его подавали на праздниках. В XVII веке французский сорбет состоял из воды, сахара и лимона, а в XIX веке его стали подавать полузамороженным с добавлением алкоголя.
Интересные факты о мороженом:
- Акутак или «эскимосское мороженое» — традиционное эскимосское блюдо из взбитого жира с ягодами и рыбой. В состав могут входить ягоды (морошка, малина, клюква), мясо (лосось, оленина), а также жир (олений, моржовый или тюлений). Иногда добавляют воду или сахар.
- Компания Baskin-Robbins была основана в 1945 году в штате Калифорния, предпринимателями Бертом Баскиным и Ирвом Роббинсом. Название объединяет фамилии основателей, порядок которых они определили случайным образом, подбрасывая монетку. Сегодня это крупнейшая сеть магазинов мороженого с более чем 8 000 точек по всему миру. Компания популярна слоганом «31 вкус», что позволяет покупателям каждый день выбирать новый сорт. С момента основания было создано свыше 1 300 вкусов.
- Американский дегустатор мороженого Джон Харрисон работал в Dreyer’s, компании по производству мороженого, более 30 лет и получил прозвище «Человек-мороженое». Он ежедневно пробовал около 60 видов мороженого и участвовал в создании более 100 уникальных вкусов. Для дегустации Харрисон использовал специальную позолоченную ложку, а его язык, точнее вкусовые рецепторы, застрахованы на миллион долларов.
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