Ответы на кроссворд от 10 июня 2025: интересные факты про Всемирный день мороженого

3. Фостер

Банановый фостер — десерт, приготовленный из жареных бананов и ванильного мороженого, который подается с соусом из сливочного масла, коричневого сахара, корицы, темного рома и бананового ликера. Бананы слегка обжариваются на сливочном масле с сахаром, затем добавляется алкоголь и поджигается. После фламбирования их выкладывают на мороженое, приправляя по желанию корицей и мускатным орехом. Этот десерт был создан в 1951 году в ресторане «Бреннан» в Новом Орлеане и назван в честь Ричарда Фостера. Сегодня он считается изысканным блюдом во многих ресторанах мира.