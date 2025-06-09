Часть Советского района Челябинска 10 июня останется без воды

В зоне ограничения будут и административные здания: улица Блюхера, 11-Д, 21; улица Воровского, 85; улица Доватора, 1-А, 9, 11, 15, 18-А; улица Елькина, 77, 85; улица Омская, 61-А, 63-А; улица Разина 1, 3, 8, 9, 9-А; улица Сулимова, 49; улица Тарасова, 39, 45, 47, 52; улица Техникумовская, 36-А; улица Шаумяна, 73-А, 116; улица Яблочкина, 14, а также частный сектор: улицы Блюхера, Доватора, Лазо, Сулимова, Учебная.