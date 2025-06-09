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Часть Советского района Челябинска 10 июня останется без воды

Часть Советского района Челябинска 10 июня останется без воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Во вторник будут проводиться плановые работы на водоводе диаметром 700 мм.

Ограничение коснется больше 100 многоквартирных домов. Адреса: улица Блюхера, 5-А, 7, 7-А, 8, 8-А, 8-Б, 9, 9-А, 9-Б, 9-В, 10, 11, 11-А, 11-В, 13, 14; улица Воровского, 73-А, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83; улица Доватора, 1, 3, 4, 5, 7, 7-А, 8, 10, 10-А, 10-В, 14, 16, 16-А, 16-Б, 20, 20-А, 20-Б, 22, 22-А, 22-Б, 22-В, 24, 24-А, 24-Б; улица Омская, 2, 4, 6, 10, 12, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 61, 63-Б, 67, 69, 71, 87, 89, 91; улица Разина, 10-А; улица Сулимова, 45, 47, 47-А, 49-А, 51, 51-А, 53, 88, 90; улица Тарасова, 38, 40, 42, 48, 50, 54, 56;, улица Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 38; улица Шаумяна, 71, 71-А, 96, 118; улица Яблочкина, 13-А, 16, 17, 18, 19, 19-А, 20, 21, 21-А, 23, 23-А, 24-А.

Без воды останутся и оциальные учреждения: улица Блюхера, 12; улица Варненская, 13, 15; улица Доватора, 23, 26 корпус 2, 26/1, 26/2; улица Елькина, 90, 90-А, 90-Б, 92, 92-А, 92-Б, 94, 96-А, 98, 110; улица Ильменская, 2; улица Колсанова, 6; улица Курчатова, 2, 4, 4-А, 5-В, 6-А; улица Луганская, 3, 5, 7; улица Овчинникова, 17-А;, улица Окружная 1-я, 3, 5; улица Окружная 2-я, 1, 3; улица Федорова, 12; улица Цеховая, 8-А; улица Яблочкина, 24.

В зоне ограничения будут и административные здания: улица Блюхера, 11-Д, 21; улица Воровского, 85; улица Доватора, 1-А, 9, 11, 15, 18-А; улица Елькина, 77, 85; улица Омская, 61-А, 63-А; улица Разина 1, 3, 8, 9, 9-А; улица Сулимова, 49; улица Тарасова, 39, 45, 47, 52; улица Техникумовская, 36-А; улица Шаумяна, 73-А, 116; улица Яблочкина, 14, а также частный сектор: улицы Блюхера, Доватора, Лазо, Сулимова, Учебная.

Пониженное давление воды может наблюдаться в районе проспекта Ленина, улиц Российская, Овчинникова, Курчатова и Воровского.

«Реализовать необходимый комплекс работ планируется 10 июня с 09:00 до 19:00», — говорят в МУП «ПОВВ».