От отравления до гепатита: какие болезни крайне активны летом и как их избежать

— К примеру, шаурма — плохой вариант перекуса, так как все ингредиенты для нее сначала готовят, а затем уже выкладывают в лаваш. Такой плотный контакт с руками изготовителя повышает вероятность заразиться паразитами и инфекциями. Также стоит избегать готовых салатов, они могут спровоцировать отравление, так как в жару хранятся недолго. Пирожные тоже таят в себе опасность, потому что в сладких кремах очень быстро развиваются микробы, — сообщила Чернышова.