От отравления до гепатита: какие болезни крайне активны летом и как их избежать

В летнее время года люди чаще, чем обычно, сталкиваются с пищевыми и паразитарными инфекциями, особенно если выбирают непроверенные места для купания или покупают еду сомнительного качества навынос. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Чем можно заразиться.
По ее словам, летом увеличиваются случаи заражения пищевыми и паразитарными инфекциями, среди таких:
гепатит А;церкариоз;пищевые токсикоинфекции;дизентерия;сальмонеллез;листериоз.
Чаще всего все они передаются через некачественную еду или загрязненные водоемы, на которых не проводились эпидемиологические проверки.
— Причем заразиться может абсолютно любой человек — как полностью здоровый, без хронических заболеваний, так и тот, у кого уже есть патологии. У последних риск выше, потому что иммунитет слабее, — пояснила Чернышова.
Как сократить риски.
Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, специалист рекомендовала придерживаться нескольких простых правил:
во-первых, купаться только в местах, предназначенных для купания, потому что на таких водоемах санитарные службы проводят регулярные проверки, что сокращает риск столкнуться с серьезной инфекцией;во-вторых, стоит избегать уличной еды, которая не подвергается тепловой обработке перед употреблением.
Амеба-мозгоед: где водится, как заражаются, опасность.
— К примеру, шаурма — плохой вариант перекуса, так как все ингредиенты для нее сначала готовят, а затем уже выкладывают в лаваш. Такой плотный контакт с руками изготовителя повышает вероятность заразиться паразитами и инфекциями. Также стоит избегать готовых салатов, они могут спровоцировать отравление, так как в жару хранятся недолго. Пирожные тоже таят в себе опасность, потому что в сладких кремах очень быстро развиваются микробы, — сообщила Чернышова.
Однако наравне с едой неприятные последствия могут спровоцировать обычные напитки со льдом, предупредила специалист:
— Неизвестно, из какой воды заморозили этот лед. Может быть, эта вода была чем-то заражена. На улице стоит покупать только напитки в бутылках с герметичной крышкой, чтобы не допустить попадания инфекции в организм.
Между тем случаи заражения церкариозом с момента наступления купального сезона в России растут с каждым днем. Насколько опасен этот недуг, какие у него проявления, можно ли его вылечить и как не заразиться, «ВМ» узнавала у специалиста.