В бюджет Омска и Омской области поступило 53 миллиарда рублей налогов

Львиная доля от поступивших денег традиционно досталась областному бюджету — 42,6 миллиарда рублей, что составляет 80,3% от общей поступившей суммы. Город Омск «утешился» куда более скромными деньгами, получив всего 6,3 миллиарда рублей, или 17,3% от общей суммы. Остальные 7,8% — 4,1 млрд рублей, отправились в бюджеты тридцати двух муниципальных районов Омской области.