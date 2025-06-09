В бюджет Омска и Омской области поступило 53 миллиарда рублей налогов

За пять месяцев 2025 года в бюджет региона мобилизовано 53 млрд рублей налогов и сборов, что на 2,9 млрд рублей превысило уровень аналогичного периода прошлого года. Информацию опубликовал сегодня, 9 июня, официальный сайт налоговой службы.
Львиная доля от поступивших денег традиционно досталась областному бюджету — 42,6 миллиарда рублей, что составляет 80,3% от общей поступившей суммы. Город Омск «утешился» куда более скромными деньгами, получив всего 6,3 миллиарда рублей, или 17,3% от общей суммы. Остальные 7,8% — 4,1 млрд рублей, отправились в бюджеты тридцати двух муниципальных районов Омской области.
Ключевыми источниками доходов, обеспечившими наполняемость бюджетов Омской области за минувшие пять месяцев, стали: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и акцизы на подакцизные товары, сообщается на сайте ведомства.