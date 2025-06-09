Подготовку к «Алым парусам» ведут в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге активно ведется подготовка к традиционному празднику выпускников «Алые паруса». Подробности рассказал «Петербургский дневник».
Появилось разрешение на установку временных элементов благоустройства, его предоставили в ГАТИ. В Биржевом сквере и участках стрелки Васильевского острова появится сцена, декорации, экран для трансляции и ограждения для пиротехников. Все эти работы намерены выполнить с 11 июня по 5 июля.
Напомним, ранее стало известно, как в Петербурге ограничат движение на время репетиций праздника. Также сообщалось, что бриг «Россия» спустили на воду после зимней консервации.