Подготовку к «Алым парусам» ведут в Санкт-Петербурге

Появилось разрешение на установку временных элементов благоустройства, его предоставили в ГАТИ. В Биржевом сквере и участках стрелки Васильевского острова появится сцена, декорации, экран для трансляции и ограждения для пиротехников. Все эти работы намерены выполнить с 11 июня по 5 июля.