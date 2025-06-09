В Байкальске прощание с убитым при резне школьником перенесено на 10 июня

В Байкальске перенесли дату прощания с 14-летним подростком, убитым в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал». Как сообщает глава администрации городского поселения Василий Темгеневский, вместо 3 июня со школьником простятся 10 июня.
Напомним, страшная трагедия развернулась во время празднования дня рождения. В какой-то момент 17-летний парень схватил нож и набросился на гостей. Были убиты четыре человека, еще четверо пострадали. По версии следствия, главный подозреваемый поджег дом, где и погиб сам.
Прощание с другими школьниками состоялось 30 мая около Свято-Троицкого храма, там собралось более сотни человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии бывший муж убил известного волонтера отряда «ЛизаАлерт».