В Байкальске прощание с убитым при резне школьником перенесено на 10 июня

Напомним, страшная трагедия развернулась во время празднования дня рождения. В какой-то момент 17-летний парень схватил нож и набросился на гостей. Были убиты четыре человека, еще четверо пострадали. По версии следствия, главный подозреваемый поджег дом, где и погиб сам.