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В Ростовской области предприниматель на год продлил срок годности рыбы

На площадке в Ростовской области «свежесть» рыбы продлили на год для продажи.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на площадке индивидуального предпринимателя незаконно продлили срок годности рыбы, которую собирались продать покупателям, рассказали в управлении Россельхознадзора.

Работник площадки указал в документах, что из сырья, которое разрешалось использовать до апреля 2026 года, произвели рыбную продукцию, годную до апреля 2027 года. Это означает, что «свежесть» товара продлили на целый год.

— Подобные нарушения могут приводить к выпуску некачественной продукции, а также нарушают ее прослеживаемость, — отметили в Россельхознадзоре.

Предприниматель уже получил предостережение, от него потребовали строго соблюдать все правила при обороте рыбных товаров.

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