Приставы арестовали автомобиль калининградки за долги в 422 тысячи рублей

В отношении должницы было возбуждено 71 исполнительное производство за неуплату штрафов, налогов и кредитов. Несмотря на уведомления о возбуждении производств, женщина не предприняла никаких действий по погашению долгов и скрывала свое имущество от судебных приставов.
После объявления автомобиля в исполнительный розыск, судебные приставы установили его местонахождение и прибыли для проведения ареста. Владелица пыталась препятствовать законным действиям приставов, за что был составлен протокол по статье 17.8 КоАП РФ.
Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку. У должницы есть десять дней для погашения задолженности. В случае неуплаты начнется процедура оценки автомобиля с последующей передачей на торги.