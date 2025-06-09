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Приставы арестовали автомобиль калининградки за долги в 422 тысячи рублей

Жительница Гурьевского района Калининградской области накопила задолженность более 422 тысяч рублей и лишилась автомобиля «Вольво» 2003 года выпуска.

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Источник: Янтарный край

В отношении должницы было возбуждено 71 исполнительное производство за неуплату штрафов, налогов и кредитов. Несмотря на уведомления о возбуждении производств, женщина не предприняла никаких действий по погашению долгов и скрывала свое имущество от судебных приставов.

После объявления автомобиля в исполнительный розыск, судебные приставы установили его местонахождение и прибыли для проведения ареста. Владелица пыталась препятствовать законным действиям приставов, за что был составлен протокол по статье 17.8 КоАП РФ.

Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку. У должницы есть десять дней для погашения задолженности. В случае неуплаты начнется процедура оценки автомобиля с последующей передачей на торги.