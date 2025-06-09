На межмуниципальных маршрутах Прикамья обновляется автопарк

Так, на маршрут № 150 д. Конец-Бор — автовокзал Краснокамск — автовокзал Пермь вышли 8 автобусов среднего класса Yutong, на маршрут № 106 Кондратово — Пермь 9 автобусов большого класса «Нефаз», № 108 автовокзал Пермь — аэропорт Большое Савино — еще 9 «Нефазов». Также новые автобусы обслуживают маршруты из Перми в Гамово и Горный, маршруты Оса — Чернушка, Ашап — Кунгур, Суксун — Кунгур, Уинское — Кунгур. Как поясняют в минтрансе, все дело в новых требованиях: теперь возраст транспорта перевозчика не должен превышать один год на момент заключения контракта.