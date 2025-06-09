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В начале июня омичи остались без урожая грибов

Грибники возвращаются с пустыми корзинами из-за засухи.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В начале июня в лесах Омской области резко сократился урожай грибов. Причина кроется в засухе, которая установилась в регионе последнюю неделю. Эти условия крайне неблагоприятны для роста грибов, которые требуют достаточной влажности и прохлады.

Начало лета в Омской области стало одним из самых засушливых за последние годы. Осадков выпало на 40−50% меньше среднегодовой нормы, а температура воздуха превышала средние показатели на 3−5 градусов.

«За неделю ни одного грибочка, все высохло. Зато обильно цветение брусники, земляники, куманики. Почва пересохла, а леса страдают от недостатка влаги» — говорят омские грибники.

Для сравнения, в начале мая 2025 года в Омской области выдался большой урожай грибов, опытные любители тихой охоты собирали до 10−15 килограммов грибов за одну поездку.

Ранее мы писали, что в Омскую область придет аномальная жара.