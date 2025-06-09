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В Башкирии 100 баллов на ЕГЭ смогли набрать 72 выпускника

Глава Башкирии поблагодарил выпускников за отличные результаты ЕГЭ.

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Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе озвучил первые экзаменационные итоги. По его словам, максимальный балл на ЕГЭ смогли набрать 72 выпускника.

Хабиров подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют о повышении уровня образования в республике. Он пожелал всем выпускникам успешной сдачи оставшихся экзаменов.

— Молодцы, поздравляю. Это существенно выше результатов прошлого года, — сказал он.

Напомним, экзамен по химии в этом году сдавали 2 775 человек, из которых 68 показали стобалльный результат (в 2024 году таких было 52). Более 80 баллов набрали 730 участников.

Историю сдавали 1 538 выпускников, трое из которых получили 100 баллов, а 251 — свыше 80 баллов. Литературу выбрали 536 учащихся: один стобалльник и 32 человека с результатом выше 80 баллов.

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