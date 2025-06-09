Подростки залезли на крышу сгоревшего театра в Хабаровске

На крыше сгоревшего Хабаровского краевого музыкального театра прохожие заметили группу подростков. Фото и видео появились в социальных сетях. Полицейские отреагировали на публикации и начали проверку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказали в управлении МВД, информацию выявили в ходе мониторинга. Сейчас материалами занимается отдел полиции № 4. Подключены инспекторы по делам несовершеннолетних. Они выясняют личности участников.
После завершения проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства. Полицейские напоминают: проникновение на аварийные объекты может быть опасно для жизни и здоровья.