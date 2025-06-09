Как выбрать качественный и экономичный водонагреватель

Этот вид водонагревателей куда проще в отношении установки и подключения к электрической сети. Данный прибор экономичнее и для удовлетворения потребности в горячей воде для семьи из 2−3 человек: нужно всего 1,5−3 киловатта, рассказал Кулик. Именно эти варианты водонагревателей позволяют экономить на электроэнергии.