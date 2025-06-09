Счастливчик из Волгограда выиграл 1,2 млн рублей в лотерею

7 июня 2025 года в рамках 154607-го тиража государственной лотереи был разыгран внушительный суперприз — 1 207 428 рублей. Им стал обладатель билета из Волгоградской области, который всё ещё не знает о своём крупном выигрыше.
По информации от организаторов, победный билет был приобретён через мобильное приложение «Столото». Кстати, отмечается, что всё больше участников делают ставки дистанционно, доверяя цифровым технологиям.
Числа, принёсшие удачу: 4, 15, 6, 17, 10, 19, 18, 12 — в первом поле и 2 — во втором. Именно эта комбинация принесла своему владельцу более миллиона рублей.
Победитель пока не объявился в офис компании «Столото», чтобы получить заслуженный приз. По правилам, у участника есть шесть месяцев с момента розыгрыша, чтобы предъявить билет. Таким образом, у счастливчика ещё достаточно времени, чтобы осознать масштаб своей удачи.