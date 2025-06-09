Счастливчик из Волгограда выиграл 1,2 млн рублей в лотерею

Победитель пока не объявился в офис компании «Столото», чтобы получить заслуженный приз. По правилам, у участника есть шесть месяцев с момента розыгрыша, чтобы предъявить билет. Таким образом, у счастливчика ещё достаточно времени, чтобы осознать масштаб своей удачи.