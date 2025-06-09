На базе ЮФУ открылся центр Объединенного института ядерных исследований

«Здесь созданы отличные условия для студентов со всего мира. Новый информационный центр в Ростове-на-Дону решает две ключевые задачи: во-первых, заинтересовывать школьников физикой, химией, биологией, IT, во-вторых — вовлекать студентов ЮФУ в проекты “мегасайенс”-класса, такие как уникальные установки по ядерной физике в Дубне», — привели в сообщении слова академика РАН, директора ОИЯИ Григория Трубникова.