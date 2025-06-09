На базе ЮФУ открылся центр Объединенного института ядерных исследований

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Информационный центр «Объединенного института ядерных исследований» (ОИЯИ) открылся на базе физфака Южного федерального университета (ЮФУ), он станет площадкой для подготовки кадров, профориентации школьников и новых разработок. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
«На базе физфака Южного федерального университета при поддержке правительства Ростовской области открылся информационный центр международной межправительственной организации “Объединенный институт ядерных исследований”. Центр создан для эффективного системного взаимодействия в области фундаментальных наук и прикладных разработок, подготовки педагогических и научных кадров высшей квалификации, профориентации, популяризации естественно-научных, физико-математических и инженерных знаний», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Ростов-на-Дону стал седьмым городом в РФ, где появился центр. Аналогичные площадки открыты также в Египте, Болгарии, Армении, Казахстане, Тунисе и ЮАР.
«Здесь созданы отличные условия для студентов со всего мира. Новый информационный центр в Ростове-на-Дону решает две ключевые задачи: во-первых, заинтересовывать школьников физикой, химией, биологией, IT, во-вторых — вовлекать студентов ЮФУ в проекты “мегасайенс”-класса, такие как уникальные установки по ядерной физике в Дубне», — привели в сообщении слова академика РАН, директора ОИЯИ Григория Трубникова.
Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная в 1956 году. Основные направления — ядерная физика, физика элементарных частиц и конденсированное состояние вещества. Ключевая миссия института — кооперация стран для реализации крупномасштабных проектов.