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Российский эндопротез СамГМУ впервые использовали для операции в Узбекистане

В Республике Узбекистан в Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии впервые использовали уникальный раздвижной эндопротез, разработанный Самарским государственным медицинским университетом Минздрава России (СамГМУ).

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В Республике Узбекистан в Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии впервые использовали уникальный раздвижной эндопротез, разработанный Самарским государственным медицинским университетом Минздрава России (СамГМУ).

Операция выполнена 13-летней пациентке с остеосаркомой бедренной кости. Ранее девочка прошла четыре курса химиотерапии и эндопротезирование за границей, но возникла необходимость коррекции длины конечности.

Процедура продолжительностью три часа была проведена под руководством директора центра Джамили Полатовой, заведующего отделением патологии опорно-двигательного аппарата Александра Савкина и врача-онколога СамГМУ Андрея Николаенко. Внешняя магнитная система позволяет корректировать длину эндопротеза по мере роста ребенка без повторного хирургического вмешательства.

Имплантат изготовлен индивидуально по параметрам пациента и обеспечивает функциональность и психологический комфорт. Такие протезы ранее производились только зарубежными компаниями.

Проект производства эндопротезов курирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Производственные мощности размещены в Центре серийного производства СамГМУ.

Использование отечественной разработки положительно воспринято узбекистанскими коллегами. Применение российских технологий позволит расширить возможности оказания качественной ортопедической помощи детям в регионе.

С конца 2024 года подобные операции успешно выполнены в ведущих клиниках России.

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