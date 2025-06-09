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Губернатор Федорищев передал 106 автомобилей для медучреждений Самарской области

В Самаре на площади Куйбышева прошло мероприятие по передаче больницам региона 106 единиц автомобилей неотложной медицинской помощи и для выезда врачей на дом.

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В Самаре на площади Куйбышева прошло мероприятие по передаче больницам региона 106 единиц автомобилей неотложной медицинской помощи и для выезда врачей на дом.

Событие посетил глава области Вячеслав Федорищев. Он осмотрел автомобили и пообщался с местными чиновниками.

Наш корреспондент подготовил фоторепортаж на тему:

Из 106 машин — 83 легковых «гранты» и 23 полноприводных Газ Соболь. Последние оснащены носилками и приемным устройством.

На данный момент в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в медучреждения региона поставлены 193 из 197 запланированных автомобилей.

Оставшиеся 4 машины будут поставлены в больницы уже в июле 2025 года.

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