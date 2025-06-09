В ряде домов Самары и Тольятти отключат горячую воду во второй половине июня

В рамках ремонта теплосети проверят на прочность повышенным давление холодной воды. Теплоэнергетики напоминают, что в период проведения гидравлических испытаний нельзя находиться рядом с тепловыми трассами и камерами, люками колодцев и вблизи наружных трубопроводов, а также оставлять там автомобили. Горячую воду в дома самарцев и тольяттинцев вернут после устранения всех выявленных дефектов.