В ряде домов Самары и Тольятти отключат горячую воду во второй половине июня

В Самарской области продолжается подготовка к предстоящей зиме. В рамках нее проводится плановый ремонт тепловых сетей. Гидравлические испытания во второй половине июня затронут исторический центр Самары и Автозаводской район Тольятти, сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».
Так, в Тольятти запланирован ремонт теплосетей от ТЭЦ ВАЗа. В связи с этим с 16 по 22 июня отключат горячую воду в жилых домах и на предприятиях Автозаводского района: в кварталах № 3б, 7 (частично), 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13 и Детский городок.
В областной столице проведут плановый ремонт сетей от Самарской ГРЭС. Из-за этого с 18 июня по 1 июля приостановят подачу ГВС в границах следующих улиц: Буянова, Полевой, Ленина, Осипенко, Волжского проспекта, Максима Горького, Кутякова, Куйбышева, Комсомольской, Молодогвардейской, Пионерской, Самарской, Венцека, Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Арцыбушевской и Ульяновской.
В рамках ремонта теплосети проверят на прочность повышенным давление холодной воды. Теплоэнергетики напоминают, что в период проведения гидравлических испытаний нельзя находиться рядом с тепловыми трассами и камерами, люками колодцев и вблизи наружных трубопроводов, а также оставлять там автомобили. Горячую воду в дома самарцев и тольяттинцев вернут после устранения всех выявленных дефектов.