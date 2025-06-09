В Омске перебои с сотовой связью негативно сказались на работе бизнеса

Уже третий день жители и предприниматели Омска сталкиваются с масштабными перебоями в работе мобильного интернета, что серьезно влияет на повседневную жизнь горожан и наносит ощутимый урон местному бизнесу. Особенно сложная ситуация сложилась для служб доставки, сельских магазинов и компаний, зависящих от мобильных платежей.
Как сообщил председатель Омского областного союза предпринимателей Илья Николин, наибольшие потери несут представители малого и среднего бизнеса. Многие компании не могут принимать оплату, так как не все имеют возможность подключиться к стационарному интернету.
«Не работает огромное количество приложений, скидочные программы, системы оплаты. Особенно пострадали службы доставки и торговые точки, которые полагаются исключительно на мобильную связь», — отметил Николин в интервью «РБК Омск».
Серьезные финансовые потери зафиксировали крупные игроки рынка. Например, совладелец омской франшизы «Додо Пицца» Антон Самойлов рассказал, что выручка сети за выходные снизилась на 16%. По его словам, вся работа кухни завязана на интернете: если связь пропадает, заказы не обрабатываются, а онлайн-платежи становятся невозможными.
«У нас есть несколько каналов связи от разных провайдеров, система автоматически переключается на резервные варианты. Но даже несмотря на это, за выходные мы столкнулись с проблемами. Общая выручка по омской сети составляет около 20 миллионов рублей, и падение составило примерно 16% по сравнению с предыдущими неделями», — поделился Самойлов.
Сложности также возникли у «Торгового дома “Шкуренко”. В городских магазинах компании проблем с оплатой не возникло благодаря проводному интернету. Однако сельские точки, где используется мобильная связь, оказались в крайне сложной ситуации. Из-за сбоев невозможно связаться с персоналом, не работают управленческие чаты, что затрудняет оперативное управление. Кроме того, компания столкнулась с трудностями при организации ночной развозки сотрудников — из-за перебоев невозможно заказать такси.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал ситуацию, отметив, что причины сбоев связаны с профилактическими работами и тестированием нового оборудования. По его словам, мобильная связь будет восстановлена после завершения этих работ, однако точные сроки пока остаются неизвестными.