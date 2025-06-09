В Омске перебои с сотовой связью негативно сказались на работе бизнеса

«У нас есть несколько каналов связи от разных провайдеров, система автоматически переключается на резервные варианты. Но даже несмотря на это, за выходные мы столкнулись с проблемами. Общая выручка по омской сети составляет около 20 миллионов рублей, и падение составило примерно 16% по сравнению с предыдущими неделями», — поделился Самойлов.