«Животное отгоняли родственники». Бык напал и затоптал насмерть мужчину под Речицей

В Речицком районе бык затоптал насмерть своего хозяина, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Трагедия произошла в одной из деревень Речицкого района в апреле. В тот день сельчанин пас принадлежавшего ему быка, но в какой-то момент животное «взбесилось» и напало на хозяина.
— Увидев, как бык бодает лежащего на земле мужчину, родственники отогнали животное и вызвали скорую медицинскую помощь, — прокомментировали в ГКСЭ.
Однако от копыт и рогов быка сельчанин получил смертельные травмы, не приходя в сознание, мужчина скончался в больнице.
Судэксперт установил, что смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмы тела. На теле мужчины было обнаружено множество переломов ребер с обеих сторон, кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, у него диагностировали разрывы обоих легких, подкожную эмфизему, двусторонний гемопневмоторакс, образовавшиеся от воздействия рогов и копыт быка.
Тем временем в Столинском районе мужчина погиб, а девушка пострадала от удара молнии.
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