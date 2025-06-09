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«Животное отгоняли родственники». Бык напал и затоптал насмерть мужчину под Речицей

В Речицком районе бык затоптал насмерть мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Речицком районе бык затоптал насмерть своего хозяина, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Трагедия произошла в одной из деревень Речицкого района в апреле. В тот день сельчанин пас принадлежавшего ему быка, но в какой-то момент животное «взбесилось» и напало на хозяина.

— Увидев, как бык бодает лежащего на земле мужчину, родственники отогнали животное и вызвали скорую медицинскую помощь, — прокомментировали в ГКСЭ.

Однако от копыт и рогов быка сельчанин получил смертельные травмы, не приходя в сознание, мужчина скончался в больнице.

Судэксперт установил, что смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмы тела. На теле мужчины было обнаружено множество переломов ребер с обеих сторон, кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, у него диагностировали разрывы обоих легких, подкожную эмфизему, двусторонний гемопневмоторакс, образовавшиеся от воздействия рогов и копыт быка.

Тем временем в Столинском районе мужчина погиб, а девушка пострадала от удара молнии.

А еще мы писали, что магнитная буря обрушится на Землю 9 июня — что ждать белорусам.