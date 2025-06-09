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Ливни, грозы, шквалистый ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен на 9 июня

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 9 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°

В понедельник ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку страны прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В северных районах в ночные часы ожидаются сильные дожди. Ветер ночью переменных направлений 5−10 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с. Утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 11 градусов на северо-западе до 20 градусов на юго-востоке. Днем воздух прогреется до 14−20 градусов, в юго-восточных районах — до 21−23 градуса.