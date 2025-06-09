Ливни, грозы, шквалистый ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен на 9 июня

В понедельник ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку страны прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В северных районах в ночные часы ожидаются сильные дожди. Ветер ночью переменных направлений 5−10 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с. Утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами 15−20 м/с.