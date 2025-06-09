График движения на Автозаводской линии метро будет сокращен до 3 минут

Сегодня, 7 июня, с 20.30 до 22.30 график движения поездов на Автозаводской линии будет сокращен до 3 минут.
Ранее сообщалось, что в этот период интервал будет 5 минут, но он изменен до 3 минут для удобства пассажиров.
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с открытием Национального футбольного стадиона в графике движения столичного метро произошли изменения. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского метрополитена.
Сегодня, 7 июня, с 20.30 до 22.30 график движения поездов на Автозаводской линии будет сокращен до 3 минут.
Ранее сообщалось, что в этот период интервал будет 5 минут, но он изменен до 3 минут для удобства пассажиров.