Определены фундаментальные границы сжатия информации в языковых моделях

Проведенные исследователями расчеты показали, что все большие языковые модели могли «сжимать» несколько десятков или даже сотен слов в одном векторе, однако при этом их предельные способности в этом отношении сильно отличались. Наиболее хорошо себя в этом отношении проявили системы ИИ из семейства LLaMA, способные в теории «сжимать» текст длиной в 1 500 слов в один вектор, тогда как остальные могли делать это лишь для 80−512 токенов.