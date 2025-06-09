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Дима Билан даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга

Певец Дима Билан выступит на Дне строителя в Екатеринбурге.

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Источник: Комсомольская правда

Дима Билан даст бесплатный концерт в Екатеринбурге. Исполнитель хитов «Невозможное возможно», «Это была любовь» и «На берегу неба» стал хедлайнером Дня строителя, который состоится 9 августа в Историческом сквере. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

— Праздник завершится выступлением Димы Билана и традиционным салютом, — рассказали организаторы.

На главной сцене также будут выступать музыканты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Перми. В Историческом сквере и центре города будут расположены более 50 тематических площадок.

Гостей праздника ждут мастер-классы, большая выставка строительной техники и экспозиция специальной техники, посвященная 80-летию Победы. В центре города также пройдут соревнования операторов спецтехники, шоу танцующих экскаваторов и обновленное мотошоу.