Дима Билан даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга

Дима Билан даст бесплатный концерт в Екатеринбурге. Исполнитель хитов «Невозможное возможно», «Это была любовь» и «На берегу неба» стал хедлайнером Дня строителя, который состоится 9 августа в Историческом сквере. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
— Праздник завершится выступлением Димы Билана и традиционным салютом, — рассказали организаторы.
На главной сцене также будут выступать музыканты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Перми. В Историческом сквере и центре города будут расположены более 50 тематических площадок.
Гостей праздника ждут мастер-классы, большая выставка строительной техники и экспозиция специальной техники, посвященная 80-летию Победы. В центре города также пройдут соревнования операторов спецтехники, шоу танцующих экскаваторов и обновленное мотошоу.