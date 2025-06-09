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В Ростовской области сократилось производство мяса

Количество убойных скота и птицы снизилось на 4,5% в Ростовской области.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сократилось производство разных видов мяса. Обновленные данные за январь по апрель 2025 года можно найти в исследовании Росстата.

Количество убойных скота и птицы в живом весе за четыре месяца этого года составило 71,2 тысячи тонн. Показатель оказался на 4,5% ниже, чем за такой же период годовой давности.

Добавим, также в регионе на 2,7% сократилось производство молока (47,9 тысячи тонн), а куриных яиц получили на 28,4% меньше, чем периодом ранее (268,3 млн штук).

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