В Ростовской области сократилось производство мяса

В Ростовской области сократилось производство разных видов мяса. Обновленные данные за январь по апрель 2025 года можно найти в исследовании Росстата.
Количество убойных скота и птицы в живом весе за четыре месяца этого года составило 71,2 тысячи тонн. Показатель оказался на 4,5% ниже, чем за такой же период годовой давности.
Добавим, также в регионе на 2,7% сократилось производство молока (47,9 тысячи тонн), а куриных яиц получили на 28,4% меньше, чем периодом ранее (268,3 млн штук).
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