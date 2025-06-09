Жительница Минусинска обманула участника СВО на почти 2 миллиона рублей

20-летняя жительница Минусинска, Красноярский край, была осуждена за мошенничество, в результате которого она похитила 1,8 миллиона рублей у участника специальной военной операции (СВО).
В течение трех месяцев мужчина переводил ей деньги почти сотню раз, доверяя малознакомой девушке.
По информации пресс-службы судов Красноярского края, молодая женщина познакомилась с потерпевшим через социальные сети и под различными предлогами выманивала у него средства. Она утверждала, что у нее нет денег на еду, просила помощь для оплаты операции матери и даже на похороны бабушки, которой на самом деле не существовало. Также она просила купить стиральную машину. В общей сложности военный перевел ей деньги 89 раз, а сама девушка тратила их на развлечения и одежду.
Когда мужчина потребовал вернуть деньги, она отказалась. В ходе судебного разбирательства минусинка признала свою вину. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество.
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