Жительница Минусинска обманула участника СВО на почти 2 миллиона рублей

По информации пресс-службы судов Красноярского края, молодая женщина познакомилась с потерпевшим через социальные сети и под различными предлогами выманивала у него средства. Она утверждала, что у нее нет денег на еду, просила помощь для оплаты операции матери и даже на похороны бабушки, которой на самом деле не существовало. Также она просила купить стиральную машину. В общей сложности военный перевел ей деньги 89 раз, а сама девушка тратила их на развлечения и одежду.