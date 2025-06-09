Улицу в Астане назовут в честь Софии

Сообщается, что стороны договорились развивать культурно-гуманитарные, образовательные и межрегиональные связи.
Отмечается, что в 2018 году одной из улиц Софии было присвоено наименование Астана, а в нашей столице в ближайшее время появится улица, названная в честь Софии.
В ходе переговоров в узком формате Румен Радев выразил признательность Главе нашего государства за теплый прием. Он подчеркнул, что высоко оценивает уровень партнерства между странами и рассчитывает на расширение взаимодействия во всех сферах двусторонней повестки.