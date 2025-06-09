ГАИ Минска сказала водителям об усиленном контроле за важным требованием ПДД

ГАИ Минска сказала водителям об усиленном контроле за важным требованием Правил дорожного движения. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ уточнили, что речь идет про контроль за соблюдение правил остановки и стоянки. Отмечается, что в Минске с 9 июня начнет работать аппаратно-программный комплекс, которые в автоматическом режиме даст возможность находить и фиксировать совершаемые водителями нарушения остановки и стоянки.
Подчеркивается, что основной акцент будет уделен центральной части столицы и магистралям, где стоящее с нарушением ПДД транспортное средство создает предпосылки к совершению дорожно-транспортных происшествий, а также мешает работе общественного транспорта.
Кстати, считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания в Беларуси.
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