ГАИ Минска сказала водителям об усиленном контроле за важным требованием ПДД

В ГАИ уточнили, что речь идет про контроль за соблюдение правил остановки и стоянки. Отмечается, что в Минске с 9 июня начнет работать аппаратно-программный комплекс, которые в автоматическом режиме даст возможность находить и фиксировать совершаемые водителями нарушения остановки и стоянки.