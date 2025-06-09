Воспитанник «Акрона» Пестряков забил первый мяч за сборную России до 21 года

Сборная России до 21 года играла на выезде. Победила со счетом 6:3. На 2-й минуте с подачи Дмитрия Пестрякова отличился Денис Боков. На 15-й оформил дубль. А на 26-й воспитанник «Акрона» забил первый мяч за молодежку. Далее на 33-й преимущество гостей до +4 увеличил Антон Шамонин.