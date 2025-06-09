Воспитанник «Акрона» Пестряков забил первый мяч за сборную России до 21 года

18-летний футболист «красно-черных» отличился 8 июня в матче против ребят из Узбекистана (12+).
Сборная России до 21 года играла на выезде. Победила со счетом 6:3. На 2-й минуте с подачи Дмитрия Пестрякова отличился Денис Боков. На 15-й оформил дубль. А на 26-й воспитанник «Акрона» забил первый мяч за молодежку. Далее на 33-й преимущество гостей до +4 увеличил Антон Шамонин.
После перерыва Узбекистан отыграл один гол. А на 52-й Шамонин отличился во второй раз. Хозяева ответили на 77-й и 89-й (с пенальти). Итоговые цифры на табло на 90-й установил Илья Ишков.
На днях писали, что «молодые и звонкие» интересуются двумя 21-летними латиноамериканцами.
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