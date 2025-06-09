Турникеты в Московском метрополитене обновят в течение семи лет

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в течение семи лет мы проведем обновление платежной инфраструктуры, чтобы сделать проход через турникеты еще быстрее и комфортнее для пассажиров», — приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он отметил, что эволюция турникетов Московского метрополитена — это путь от первых механических устройств до современных интеллектуальных систем. По словам Ликсутова, сегодня все турникеты позволяют не просто использовать доступные способы оплаты проезда, но и мгновенно активировать удаленное пополнение «Тройки» или карты москвича.
Ранее «Известия» сообщали, что более 90 станций Московского метро к 2030 году будут оснащены цифровой навигацией. Утвержденный план развития навигации в городском транспорте предусматривает развитие цифровой навигации и введение единых стандартов во всем городском транспорте.