Турникеты в Московском метрополитене обновят в течение семи лет

Он отметил, что эволюция турникетов Московского метрополитена — это путь от первых механических устройств до современных интеллектуальных систем. По словам Ликсутова, сегодня все турникеты позволяют не просто использовать доступные способы оплаты проезда, но и мгновенно активировать удаленное пополнение «Тройки» или карты москвича.