Опубликована праздничная программа на День России в Нижнем Новгороде

С утра до вечера 12 июня в центре Нижнего Новгорода будут проходить праздничные мероприятия в честь Дня России (6+). Что ждет нижегородцев и гостей города, узнала редакция сайта pravda-nn.ru.
Главным событием в День России в Нижнем Новгороде станет мультиформатный этнофестиваль «Действие». Его организаторами стали Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), правительство Нижегородской области и АНО «Национальный культурный центр “Действие”. На площади Минина и Пожарского будет работать этноярмарка с продукцией мастеров народных ремесел и промыслов. Там представят блюда национальной кухни и стрит-арт работы.
Масштабную информационную компанию по освещению Дня России в Нижнем Новгороде проведут более 300 участников Всероссийского фестиваля медиаконтента «КИБЕРЫ». Гости тоже смогут поучаствовать в различных медиаформатах. В малом сквере на площади Минина пройдут творческие мастер-классы для детей от семейного центра «Лада». Кроме того, там состоятся классы командной активности «Хулиганодома» и разместится зона аквагрима.
В шатрах Дома народного единства, вузов Нижнего Новгорода и ведущих региональных предприятий представят проекты по профориентации, экологии и патриотическому воспитанию.
Одним из самых ярких праздничных событий дня станет Парад национальностей и масштабный флешмоб «Флаги России», организованные Федеральным агентством по делам национальностей и правительством Нижегородской области. Более тысячи человек станут участниками акции.
На улице Большой Покровской пройдет «Творческий бульвар». На станции Победы в сквере Добролюбова выступят артисты Нижегородского Губернского оркестра и театра «Вера», пройдет акция «Вальс Победы». Там же будет работать полевая кухня и выставка экспонатов Великой Отечественной войны.
Для жителей города праздничную программу организуют около Нижегородского театра кукол, на музыкальной станции в сквере им. Свердлова, на танцевальной станции в сквере им. Евстигнеева и в ФОКе «Мещерский».
На сцене площади Минина и Пожарского пройдет Всероссийская акция «Мы — граждане России». Там вручат паспорта отличившимся в учебе и спорте жителям, достигшим 14-летнего возраста, а также жителям исторических регионов страны, ставшим гражданами России. Далее там состоится церемония вручения наград «Благотворитель земли нижегородской», победителей Всероссийского конкурса эстрадного творчества «МегаХит» и Всероссийского конкурса хореографических и цирковых коллективов «Нижегородская мозаика».
Днем в рамках детского фестиваля «Здесь Родины моей начало» на сцене выступят юные нижегородцы — победители шоу «Голос», «Ты Супер!», «Синяя птица» и «Родники». Там же пройдет гала-концерт Всероссийского конкурса эстрадного творчества «МегаХит».
Нижегородцы также смогут увидеть патриотическую программу «С любовью и верой в Россию», концертную программу творческого объединения «Виллер продакшн» и трансляцию Парада национальностей.
Вечером на центральной площади города выступят группы «Лампасы» и «Каштаны», кавер-бенд Нижегородского Губернского оркестра и всероссийский лагерь «Диалог культур». Кроме того, на сцене наградят участников этнофестиваля «Действие» при участии Народного артиста России Дмитрия Певцова.
В завершение праздничной программы выступит группа «Пицца».
6+
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в центре Нижнего Новгорода перекроют движение в связи с празднованием Дня России. Транспортные маршруты тоже изменят из-за празднования.