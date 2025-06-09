Опубликована праздничная программа на День России в Нижнем Новгороде

Главным событием в День России в Нижнем Новгороде станет мультиформатный этнофестиваль «Действие». Его организаторами стали Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), правительство Нижегородской области и АНО «Национальный культурный центр “Действие”. На площади Минина и Пожарского будет работать этноярмарка с продукцией мастеров народных ремесел и промыслов. Там представят блюда национальной кухни и стрит-арт работы.