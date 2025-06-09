Рой пчел поселился в пункте пропуска «Мядининкай» на границе Литвы с Беларусью

Предполагается, что рой пчел, поселившийся в КПП «Мядининкай», прилетел с пасеки. Специалисты предполагают, что в рое могут быть до 25 000 медоносных пчел. Вместе с тем в таможне Литвы заметили, что рой является единственным способом размножения пчелиных семей, когда часть насекомых вместе с маткой покидает старое гнедо и образует новую семью.