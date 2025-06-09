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Рой пчел поселился в пункте пропуска «Мядининкай» на границе Литвы с Беларусью

Таможня Литвы сказала про рой пчел на КПП «Мядининкай» на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Рой пчел поселился в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») на границе Литвы с Беларусью. Подробности сообщили в литовской таможне, пишет Sputnik.by.

Предполагается, что рой пчел, поселившийся в КПП «Мядининкай», прилетел с пасеки. Специалисты предполагают, что в рое могут быть до 25 000 медоносных пчел. Вместе с тем в таможне Литвы заметили, что рой является единственным способом размножения пчелиных семей, когда часть насекомых вместе с маткой покидает старое гнедо и образует новую семью.

Сообщается, что сотрудники таможни собрали пчел и передали их пчеловодам. В сообщении не сказано, повлиял ли каким-либо образом рой пчел на работу пункта пропуска.

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