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Челябинских родителей призвали предостеречь детей от баловства с тополиным пухом

В Челябинске усилят борьбу с тополиным пухом. В городе будут поливать проезжую часть и внутриквартальную сеть, а родителей просят провести воспитательные беседы с детьми, чтобы предостеречь их от поджога пуха. Такое поручение на аппаратном совещании в мэрии, 9 июня, дал глава города Алексей Лошкин.

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Источник: Pchela.News

В Челябинске за прошедшую неделю тополиный пух горел 113 раз.

— Сейчас перед нами стоит задача противопожарной безопасности. Достаточное количество бытовых пожаров, чаще всего они вызваны сезонностью. Большое количество пуха мы видим в городе. В этой связи даны поручения, — подчеркнул он.

Мэр отметил, что это зона ответственности не только МЧС и администрации, но и жителей.

— Я призываю жителей также обратить особое внимание и предостеречь детей от излишнего баловства с пухом. Он стремительно возгорается, а последствия мы видели — это достаточно высокий уровень ущерба, — отметил глава города.

Также проводятся инструктажи по пожарной безопасности с руководством СНТ. Их предупреждают о недопустимости разведения открытого огня.

Из-за жаркой погоды на улицах многих городов Челябинской области можно увидеть целые ковры тополиного пуха. Только за один день из-за него в регионе вспыхнуло 36 пожаров, 30 из которых зафиксировали в областном центре.