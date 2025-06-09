Челябинских родителей призвали предостеречь детей от баловства с тополиным пухом

В Челябинске усилят борьбу с тополиным пухом. В городе будут поливать проезжую часть и внутриквартальную сеть, а родителей просят провести воспитательные беседы с детьми, чтобы предостеречь их от поджога пуха. Такое поручение на аппаратном совещании в мэрии, 9 июня, дал глава города Алексей Лошкин.