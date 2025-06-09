Челябинских родителей призвали предостеречь детей от баловства с тополиным пухом

В Челябинске за прошедшую неделю тополиный пух горел 113 раз.
— Сейчас перед нами стоит задача противопожарной безопасности. Достаточное количество бытовых пожаров, чаще всего они вызваны сезонностью. Большое количество пуха мы видим в городе. В этой связи даны поручения, — подчеркнул он.
Мэр отметил, что это зона ответственности не только МЧС и администрации, но и жителей.
— Я призываю жителей также обратить особое внимание и предостеречь детей от излишнего баловства с пухом. Он стремительно возгорается, а последствия мы видели — это достаточно высокий уровень ущерба, — отметил глава города.
Также проводятся инструктажи по пожарной безопасности с руководством СНТ. Их предупреждают о недопустимости разведения открытого огня.
Из-за жаркой погоды на улицах многих городов Челябинской области можно увидеть целые ковры тополиного пуха. Только за один день из-за него в регионе вспыхнуло 36 пожаров, 30 из которых зафиксировали в областном центре.