Хватит копить мусор: как перестать превращать дачу в склад ненужных вещей

— Нужно запомнить одно важное правило, чтобы избавиться от накопительства: если вещью не пользовались в течение года, она человеку не нужна, можно дать ей новую жизнь — найти другого владельца, например, продать, отдать нуждающимся или просто выбросить. У одежды срок еще меньше. Если вы не надевали свитер или джинсы один сезон, скорее всего, они вам уже разонравились, вышли из моды или стали малы, поэтому от них смело можно избавляться, чтобы освободить место в гардеробе для новых покупок, — объяснила Рубенкова.