Хватит копить мусор: как перестать превращать дачу в склад ненужных вещей

Многие россияне мечтают о даче и представляют себе просторный дом в живописном природном уголке, идеальный зеленый газон, ровные грядки с ароматными ягодами и овощами, красивыми цветами и посиделками на свежем воздухе в кругу близких. Но нередко дачный участок и дом превращаются в склад старых вещей. Груды ненужной мебели, забытые строительные материалы и огромное количество вещей, с которыми жалко распрощаться, создают беспорядок. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Марины Рубенковой, как не превратить дачу в склад хлама.
Почему происходит захламление дачи.
По словам специалиста, в первую очередь нужно понять, зачем владелец садового участка свозит туда хлам.
— В большинстве случаев россияне везут на дачу горы вещей, потому что живут в стесненных условиях. У них может быть небольшая квартира на большую семью, отсутствует балкон или кладовка. Владельцы дачи решают, что проще отвезти часть вещей в загородный дом, чем устроить расхламление и избавиться от ненужных предметов быта, одежды, бытовой техники или мебели, — говорит она.
Другая причина — это уверенность в том, что эти вещи обязательно когда-нибудь понадобятся и выкидывать их нельзя.
— Нужно запомнить одно важное правило, чтобы избавиться от накопительства: если вещью не пользовались в течение года, она человеку не нужна, можно дать ей новую жизнь — найти другого владельца, например, продать, отдать нуждающимся или просто выбросить. У одежды срок еще меньше. Если вы не надевали свитер или джинсы один сезон, скорее всего, они вам уже разонравились, вышли из моды или стали малы, поэтому от них смело можно избавляться, чтобы освободить место в гардеробе для новых покупок, — объяснила Рубенкова.
Помимо этого, как рассказала собеседница «ВМ», многие дачники халатно относятся к уборке участка или дома. Например, после ремонтных работ некоторые оставляют строительные материалы рядом с крыльцом, где они будут лежать и гнить годами.
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— Без регулярной уборки и поддержания чистоты дачный участок превратится в скопление разнообразного мусора. Многие дачники постоянно такое откалывают, потому что заняты посадкой и уходом за растениями или беззаботным отдыхом от работы по выходным. Со временем мусора станет столько, что разобрать эти завалы хлама будет очень проблематично, — сообщила она.
Как предотвратить скопление ненужных вещей на даче.
Эксперт по домоводству объяснила: для того чтобы дача оставалась чистым и привлекательным местом для отдыха, нужно регулярно разбирать и выкидывать ненужные вещи, проводить генеральную уборку.
— Если у вас есть ненужные вещи на даче, нужно выделить хотя бы одни полноценные выходные за сезон, чтобы полностью разобрать и выкинуть большую часть, которая вам точно уже не пригодится. Важно посмотреть на них объективно и не жалеть старый хлам. Разберите каждую комнату в доме, сарай, баню и беспощадно прощайтесь с ненужными и устаревшими вещами. Можно раздать вещи соседям по дачному участку или выложить их на интернет-площадке по продаже вещей, чтобы подарить им новую жизнь, — сказала Рубенкова.
Нужно избавиться от привычки привозить старые вещи на дачу из городской квартиры. Лучше избавляться от них на месте, отвезти нуждающимся, также предложить что-то соседям или продать в интернете, посоветовала специалист.
Рубенкова добавила, что важно систематизировать хранение вещей на даче. Для этого можно купить коробки, органайзеры или удобные шкафы в загородный дом.
— Храните инструменты для сада и огорода в коробках или контейнерах в одном месте, а не разбрасывайте их хаотично по участку. Для удобрений и семян можно также выделить отдельные полки в сарае или доме. Одежду и обувь, в которой вы ходите за городом, можно повесить в отдельный шкаф. У каждой вещи должно быть свое место, тогда в доме и на участке всегда будет чисто и уютно, — заключила собеседница «ВМ».
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