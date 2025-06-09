Красноярец четыре раза продал пункт выдачи заказов и «заработал» 1,6 млн рублей

В Красноярске будут судить молодого человека, который продал один пункт выдачи заказов четырем разным покупателям и похитил их деньги.
В прокуратуре рассказали, что осенью 2024 года 25-летний красноярец начал управлять пунктом выдачи заказов популярного маркетплейса, который принадлежал его матери. Но вскоре женщина приняла решение продать его.
Она поручила сыну выставить объект на продажу через сайт с объявлениями. Но молодой человек решил извлечь выгоду.
«Его схема была проста: действуя от имени своей мамы, молодой человек сначала продал пункт за 490 тыс. рублей, подав заявление на оформление сделки купли-продажи, которое вскоре аннулировал. Затем повторил операцию трижды аналогичным образом. Результат: четверо покупателей пострадали, а продавец заработал 1,6 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Молодой человек даже не попытался замести следы. Теперь обвиняемый признал свою вину и частично возместил потерпевшим ущерб, а свой поступок объяснил финансовыми трудностями. Дело передано для рассмотрения в Свердловский районный суд Красноярска.