Красноярец четыре раза продал пункт выдачи заказов и «заработал» 1,6 млн рублей

«Его схема была проста: действуя от имени своей мамы, молодой человек сначала продал пункт за 490 тыс. рублей, подав заявление на оформление сделки купли-продажи, которое вскоре аннулировал. Затем повторил операцию трижды аналогичным образом. Результат: четверо покупателей пострадали, а продавец заработал 1,6 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.