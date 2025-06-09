Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Для добропорядочных пользователей национального многофункционального сервиса не будут ограничивать «умеренную анонимность», заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
«Это не является обязательным условием (подключение аккаунта в национальном сервисе к ЕСИА — ред.). Мы не можем ограничивать добропорядочных граждан и обязывать каждого пользователя подключаться к ЕСИА. Но в мессенджере должна появиться функция, которая позволит людям общаться в нём только с теми, кто прошёл верификацию. Таким образом мы сможем поставить ещё один заслон злоумышленникам», — сказал он журналистам.
Депутат при этом добавил, что те пользователи, которые захотят не только общаться, но и получать государственные услуги, должны будут привязать свой аккаунт к Единой системе идентификации и аутентификации.