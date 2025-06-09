Для ряда пользователей нацсервиса не будут ограничивать анонимность

«Это не является обязательным условием (подключение аккаунта в национальном сервисе к ЕСИА — ред.). Мы не можем ограничивать добропорядочных граждан и обязывать каждого пользователя подключаться к ЕСИА. Но в мессенджере должна появиться функция, которая позволит людям общаться в нём только с теми, кто прошёл верификацию. Таким образом мы сможем поставить ещё один заслон злоумышленникам», — сказал он журналистам.