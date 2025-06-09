Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня

Глава региона также призвал жителей быть осторожными из-за активности интернет-мошенников в преддверии праздника. По словам Мельниченко, в Telegram распространяются ложные сообщения о якобы государственных выплатах и призах. Губернатор призвал не переходить по сомнительным ссылкам и не участвовать в подозрительных розыгрышах.