Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня

САМАРА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале предупредил жителей, что в День России и День города Пензы 12 июня в местах проведения мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом.
«Встречаем День России и День города Пензы праздничной программой в областном центре. Городские общественные пространства превратятся в концертные и спортивные площадки… Хочу предупредить, 12 июня в местах проведения массовых мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом — это делается в целях безопасности», — написал Мельниченко.
Глава региона также призвал жителей быть осторожными из-за активности интернет-мошенников в преддверии праздника. По словам Мельниченко, в Telegram распространяются ложные сообщения о якобы государственных выплатах и призах. Губернатор призвал не переходить по сомнительным ссылкам и не участвовать в подозрительных розыгрышах.