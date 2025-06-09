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Пензенский губернатор предупредил о перебоях с интернетом 12 июня

В Пензенской области 12 июня ожидаются перебои с мобильным интернетом.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале предупредил жителей, что в День России и День города Пензы 12 июня в местах проведения мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом.

«Встречаем День России и День города Пензы праздничной программой в областном центре. Городские общественные пространства превратятся в концертные и спортивные площадки… Хочу предупредить, 12 июня в местах проведения массовых мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом — это делается в целях безопасности», — написал Мельниченко.

Глава региона также призвал жителей быть осторожными из-за активности интернет-мошенников в преддверии праздника. По словам Мельниченко, в Telegram распространяются ложные сообщения о якобы государственных выплатах и призах. Губернатор призвал не переходить по сомнительным ссылкам и не участвовать в подозрительных розыгрышах.