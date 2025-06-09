В Иркутске таможенники изъяли крупную партию популярных игрушек лабубу

В международном аэропорту Иркутска таможенники задержали россиянина, который пытался провезти 282 упаковки с игрушками лабубу. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутской таможне, пассажир прибыл рейсом из Пекина и проходил через «зеленый коридор» с коробками общим весом 46 кг.
— При досмотре багажа инспекторы обнаружили популярные брелоки в виде монстров. Пассажир объяснил, что купил их в Китае для последующей перепродажи на территории России, — уточняют в пресс-службе таможни.
Специалисты признали партию коммерческой. Сейчас игрушки изъяты и направлены на экспертизу для определения их точной стоимости. На нарушителя заведено административное дело по статье 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров. По закону ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости изъятых товаров, а сами игрушки могут конфисковать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске мужчина погасил полумиллионный долг для выезда за пределы России.