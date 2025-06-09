В Иркутске таможенники изъяли крупную партию популярных игрушек лабубу

Специалисты признали партию коммерческой. Сейчас игрушки изъяты и направлены на экспертизу для определения их точной стоимости. На нарушителя заведено административное дело по статье 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров. По закону ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости изъятых товаров, а сами игрушки могут конфисковать.