Непомнящий: в следующем сезона Дзюба будет бороться за звание лучшего бомбардира

«Думаю, Дзюба будет бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ в сезоне 2025−2026. Сложно сказать, получится ли этого добиться, но бороться будет однозначно. Это в его ДНК», — приводит слова отечественного специалиста «РБ Спорт».