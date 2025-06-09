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Непомнящий: в следующем сезона Дзюба будет бороться за звание лучшего бомбардира

Российский и советский тренер подчеркнул: продление контракта с «Акроном» — лучший вариант продолжения карьеры для 36-летнего форварда.

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Российский и советский тренер подчеркнул: продление контракта с «Акроном» — лучший вариант продолжения карьеры для 36-летнего форварда.

Валерий Непомнящий работал с Артемом Дзюбой в томской «Томи» отрезками с 2009-го по 2010 год. Объяснил: нападающий хорошо знает «красно-черных» и требования наставника Заура Тедеева, остается лидером тольяттинцев.

«Думаю, Дзюба будет бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ в сезоне 2025−2026. Сложно сказать, получится ли этого добиться, но бороться будет однозначно. Это в его ДНК», — приводит слова отечественного специалиста «РБ Спорт».

Недавно бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что переломным моментом для «Акрона» в РПЛ стала победа над петербургской командой на выезде.

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