Создана база данных для прогнозирования осложнения течения болезни пациентов

«Благодаря своей универсальности библиотека Survivors может применяться в самых разных областях. В медицине она может использоваться для прогнозирования рисков во времени и оценки продолжительности жизни пациентов на основе интерпретируемых правил, понятных эксперту. В CRM-cистемах ее можно применять для расчета вероятности оттока клиентов, а в промышленности — для предсказания деградации оборудования и мониторинга технического состояния систем», — говорится в сообщении.