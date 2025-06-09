Из Москвы в Туапсе запустили прямые автобусы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о запуске нового межрегионального направления: «Маршрут позволит жителям столицы добираться до черноморского побережья без пересадок, что делает его особенно актуальным в сезон отпусков».
В рейсы выходят современные автобусы с кондиционерами и удобными креслами. Билеты предлагается приобрести без комиссии в мобильном приложении «Метро Москвы» в разделе «Город» или на сайте Московского метрополитена.
Для проезда необходимо предъявить электронный билет на экране телефона и документ, удостоверяющий личность.
Международный автовокзал «Южные Ворота» работает с 2015 года на 19-м км МКАД. Терминал обслуживает маршруты из южных регионов России и стран ближнего зарубежья. Ежедневная пропускная способность составляет 4 тыс. пассажиров. До восьми станций метро курсируют бесплатные автобусы.