Из Москвы в Туапсе запустили прямые автобусы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о запуске нового межрегионального направления: «Маршрут позволит жителям столицы добираться до черноморского побережья без пересадок, что делает его особенно актуальным в сезон отпусков».