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В Хабаровске выпускной пройдет в «Платинум Арене» 18 июня

Городские службы начали подготовку к празднику.

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Источник: Комсомольская правда

18 июня в «Платинум Арене» состоится общегородской выпускной. Уже прошло первое совещание с участием представителей служб и ведомств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Подготовку к выпускному обсудили на площадке проведения мероприятия. В совещании приняли участие представители разных служб и ведомств, в том числе начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Особое внимание уделили вопросам безопасности. К мероприятию подключены службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сотрудники управления внутренних дел, специалисты пожарного надзора, медицинские работники, представители управления образования и подчиненных организаций.

«Наша цель — сделать этот выпускной незабываемым праздником и обеспечить комфорт и безопасность каждого участника», — сказали в управлении образования.